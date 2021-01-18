19 прорубей оборудуют в Актюбинской области для крещенских купаний

Для обеспечения безопасности будут дежурить спасатели и сотрудники Департамента полиции, медицинские работники и местные исполнительные органы.

В ночь с 18 на 19 января текущего года многие православные люди отправятся праздновать Крещение купанием в проруби. В Актюбинской области на Крещение оборудуют 19 прорубей, передает zakon.kz.

Для обеспечения безопасности будут осуществлять дежурство спасатели и сотрудники Департамента полиции, медицинские работники и местные исполнительные органы.

В Департаменте полиции напомнили, что в ледяную воду окунаться можно только в специально оборудованных местах. При этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, ни в коем случае не употреблять алкоголь и рассчитывать свои силы.

Купаться прибывшим необходимо только в специально оборудованных купелях, на которых обеспечивают безопасность профессиональные спасатели. В целях безопасности выход на лед будет организован группами, а выезд любого вида автотранспорта на акваторию водоемов категорически запрещается. Помните, несчастные случаи и травмы при купании в ледяной воде могут быть исключены лишь при тщательном соблюдении мер предосторожности. Начальник ДП Атыгай Арыстанов.

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