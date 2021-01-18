В Национальном совете общественного доверия произошла ротация

В данный момент идет подготовка к Пятому заседанию Нацсовета. О дате проведения будет сообщено позднее.

В Национальном совете общественного доверия произошла очередная ротация, сообщает zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале написал помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам, секретарь НСОД Ерлан Карин.

В частности, в состав Нацсовета вошел секретарь партии "Adal" Эльдар Жумагазиев. Напомню, на сегодняшний день в деятельности НСОД участвуют также представители партии "Nur Otan", ДПК "Ак Жол", Народной партии Казахстана и партии "Ауыл". Ерлан Карин

Ряды НСОД пополнила Таттыгуль Талаева, тем самым в Совете укрепилось представительство регионов. Она занимается общественной деятельностью и возглавляет Специальную мониторинговую группу при Департаменте Антикоррупционной службы Актюбинской области.

К НСОД также присоединились молодежные активисты. Это эксперт по вопросам образования, участник молодежного движения "Team Qazaqstan" Кайсар Турсынгожа, члены Президентского молодежного кадрового резерва, исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента РК "Болашақ" Лаура Демесинова и руководитель проекта "StopFake.kz" Александр Данилов.

Кроме того, в Нацсовет включен еще один представитель медиасферы и экспертного сообщества – председатель правления МИА "Казинформ", член Президиума Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО) Аскар Умаров.

В свою очередь, в рамках ротации из состава Нацсовета выведены Асылбек Кожахметов, Ермек Турсунов и Шынгыс Мукан.

Ерлан Карин поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу.

Новые члены НСОД – это признанные эксперты в различных сферах, хорошо зарекомендовавшие себя еще и на общественном поле. Уверен, вовлечение в деятельность НСОД таких людей наполнит работу Совета новыми идеями и новым содержанием. Ерлан Карин

В данный момент идет подготовка к Пятому заседанию Нацсовета. О дате проведения будет сообщено позднее.

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