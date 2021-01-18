В целях формировании антикоррупционной культуры ведомством особое внимание уделяется профилактике коррупции.

Антикоррупционная служба Алматы подвела итоги прошедшего года, сообщает zakon.kz.

В ходе брифинга представители Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы озвучили итоги проведенной превентивной работы, внедренных проектов и инициатив, результатов проектных офисов.

За отчетный период по оконченным уголовным делам Департаментом государству возмещено 4,1 млрд тенге. Привлечено 94 лица за совершение коррупционных преступлений, 9 – первых руководителей местных органов, судебной системы и субъектов квазигоссектора.

Вместе с тем, в целях формировании антикоррупционной культуры ведомством особое внимание уделяется профилактике коррупции.

Одним из важных проектов ведомства является Antikor Live, в рамках которого проводятся прямые эфиры со всеми государственными органами и общественными деятелями.

Этот проект - открытая диалоговая площадка, где спикеры рассказывают о проводимой работе в рамках антикоррупционной деятельности, о новеллах в законодательстве, так же любой гражданин может получить ответы на свои интересующие вопросы.

В целях повышения правовой грамотности населения и оказания бесплатной юридической помощи, в рамках проекта "Адал көмек" оказана консультативно-правовая помощь 304 гражданам. В качестве консультантов выступают независимые юристы, адвокаты, представители государственных органов.

Активно ведется работа информационной платформы "Интерактивная карта открытых бюджетов", посредством которой граждане обращаются с проблемными вопросами, в рамках бюджетных средств школ, больниц, детских садов, некачественных дорог и других социально-значимых вопросов.

Созданы и действуют страницы Департамента в социальных сетях, посредством которых жители могут в оперативном порядке сообщать о нарушениях, присылать материалы в любой удобной форме.

Функционирует единый Call-центр 1424, куда можно обратиться за бесплатной консультацией, а также сообщить любые факты коррупционных проявлений.

Большая работа проводится проектным офисом "Алматы – Адалдық Алаңы", республиканскими офисами "Саналы ұрпақ", "Ізгілік елшісі", Специальной мониторинговой группой города Алматы.

Во многих госорганах и учреждениях созданы безбарьерные и комфортные условия оказания государственных услуг, проводятся оптимизации и сокращения подведомственных организаций.

Открыты сервисные акиматы во всех районных акиматах города. К примеру, аким Наурызбайского района пересел в компактный прозрачный кабинет на первом этаже.

Данная мера является одной из важных по реализации пятой институциональной реформы Президента.

Акимат Наурызбайского района полностью переоборудовали. Теперь, любой желающий может со стороны наблюдать, что аким и другие государственные служащие делают на рабочих местах. Кроме того, за счет переезда и отказа от просторных кабинетов существенно оптимизированы занимаемые площади. Если граждане захотят встретиться с главой района, им теперь нужно только нажать кнопку на специальном устройстве и ждать очереди. Приемная акима отныне работает по принципу центра обслуживания населения.

В целях повышения информированности населения были подготовлены и размещены антикоррупционные билборды на тему: "Антикоррупционная культура формируется с детства", "Великие просветители Аль-Фараби, Абай о значимости этических норм в цивилизационном развитии народа", "О современных принципах превенции коррупции", "Борьба с коррупцией - наше общее дело", "Коррупция уничтожает все живое" и др.

Значительный общественный резонанс получила авторская работа - антикоррупционный мурал "Өз елінді бұзба", размещенный в одном из жилых массивов нашего города.

Понимание значимости личного обращения и авторитета известных казахстанских деятелей культуры и искусства, спортсменов в формировании чувства необходимости соблюдения этических норм поведения, недопущения коррупционных правонарушений, особенно в молодежной среде предопределило подготовку и активное тиражирование в различных СМИ видеороликов, таких как: Ермек Турсунов: сделай правильный выбор", "Звезды казахстанского спорта - против коррупции", "Деятели казахстанской культуры и искусства - за мир без коррупции", "Акан Сатаев - личный пример, как основной фактор преодоления коррупции", "Новые подходы по противодействию коррупции в деятельности государственных органов", "Коррупция: современные инструменты превенции и минимизации", "Адал Комек" - от консультации к решению любой жизненной проблемы".

Антикоррупционная служба также оперативно реагирует на любые сигналы со стороны компаний, находящихся под сопровождением в рамках проекта "Protecting business and investments".

По городу Алматы ведется сопровождение 33 проектов, на общую сумму инвестиций свыше 200 млрд тенге.

В заключение брифинга спикеры отметили, что борьба с коррупцией будет усилена. Этому свидетельствует принятые поправки в антикоррупционное законодательство.

Напомним, что в этом году введен запрет на применение условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого коррупционного преступления, введен также запрет на открытие счетов в иностранных банках для государственных служащих, депутатов парламента, судей, ужесточена ответственность взяткодателям и посредникам во взяточничестве.

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