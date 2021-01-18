Самоубийство из-за проигрыша в карты – лишен поста еще один полицейский

Начальник Аксуского РОП освобожден от занимаемой должности.

Самоубийство парня после карточного долга полицейским в Алматинской области вызвало резонанс в обществе. Четыре сотрудника полиции уже уволены. Сейчас стало известно и об увольнении пятого, сообщает zakon.kz.

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, выразившихся нарушением требований приказа МВД Республики Казахстан за № 246 от 27.05.2011 года, а также за непринятие мер по предупреждению нарушений служебной дисциплины и законности среди подчиненных, начальник Аксуского РОП освобожден от занимаемой должности согласно поданного им рапорта, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На You-Tube "ТАЛДЫКОРГАНЕЦ" размещено видео с подробностями этой трагедии.

По данным издания, в конце декабря 22-летний житель села Жансугуров играл с полицейскими в карты. После проигрыша молодой парень повесился.

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