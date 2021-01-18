Дым над Капитолием - участников репетиции инаугурации эвакуировали

Позже выяснилось, что сигнал тревоги в здании Капитолия в Вашингтоне включили из-за небольшого пожара в районе неподалеку. Местные СМИ сообщают, что под мостом загорелись вещи проживавших там бездомных.

Американский Капитолий закрыт на вход и выход из-за "угрозы безопасности", передает zakon.kz.

СМИ США сообщают, что все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за внешней угрозы.

На кадрах очевидцев видно, как от здания поднимается дым, звучит сигнал тревоги.

В настоящее время идет эвакуация участников репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Позже выяснилось, что сигнал тревоги в здании Капитолия в Вашингтоне включили из-за небольшого пожара в районе неподалеку. Местные СМИ сообщают, что под мостом загорелись вещи проживавших там бездомных.

Столичное агентство по ЧС написало у себя в Twitter, что пожар потушили, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что 6 января Капитолий штурмовали сторонники Трампа, в результате охране конгресса пришлось отстреливаться. В ходе событий погибли 5 человек – четверо демонстрантов и один полицейский. По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело, задержаны десятки человек.

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