"Сарыарка" уступила "Бейбарысу" в матче чемпионата РК

Итог игры 4:5.

Атырауский "Бейбарыс" взял верх над карагандинской "Сарыаркой" в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана, сообщает zakon.kz.

Итог игры 4:5.

Шайбы: 0:1 — 11:47 Безруков (Зеленков, Анохин). В равенстве 1:1 — 12:50 Ананичев Ар. (Рыжий). В равенстве 1:2 — 24:30 Борисевич (Михайлов, Безруков). В равенстве 1:3 — 35:05 Желнеровский (Михайлов, Сиксна). В равенстве 2:3 — 35:55 Кожевников (Степаненко, Гевель). В равенстве 3:3 — 45:26 Гевель (Петров). В равенстве 4:3 — 49:24 Гевель (Закарлюкин, Кожевников). В большинстве 5:3 — 55:37 Воробьев (Севостьянов, Курепанов). В равенстве 5:4 — 58:29 Зеленков. В равенстве Вратари: Белоконский — Бояркин.

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