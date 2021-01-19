240 млн тенге заплатили нарушители карантина в Нур-Султане

Во втором полугодии прошлого года мониторинговые группы провели в Нур-Султане более 5000 рейдовых мероприятий на предмет соблюдения карантинных мер. С 9 октября 2020 года по 17 января текущего было выявлено 1309 нарушений.

В столице погашено 1016 административных штрафов на 190 988 725 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Во втором полугодии прошлого года мониторинговые группы провели в Нур-Султане более 5000 рейдовых мероприятий на предмет соблюдения карантинных мер. К примеру, с 9 октября 2020 года по 17 января текущего года в ходе обхода было выявлено 1309 нарушений. Из них: по району Алматы - 347, по району Байконыр – 273, по району Есиль - 398, по району Сарыарка - 291.

Материалы в отношении злостных нарушителей режима карантина направляются в суд. Так, решением столичного административного суда приостановлена деятельность ряда заведений.

Ранее этим субъектам МСБ неоднократно выдавались предписания об устранении замечаний. Кстати, в случае неисполнения решения суда о приостановлении деятельности к руководителям заведений принимаются меры административного ареста. В настоящее время на рассмотрении суда находятся еще 12 материалов в отношении общественных заведений за нарушения карантинных мер.

До настоящего времени в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы поступило 2 484 материалов в отношении лиц, допустивших нарушение карантина, по которым 1224 физических, должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 239 633 450 тенге.

На сегодня погашено 1016 административных штрафов на 190 988 725 тенге.

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