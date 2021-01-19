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В США арестовали ученую, заявившую, что власти занижают данные о COVID-19

Фото: Photodollar 19 января 2021, 01:54

Ранее она заявила, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней".

Полицейские американского штата Флорида арестовали специалиста по статистике COVID-19 Ребеку Джонс, которая обвинила власти Соединенных Штатов в манипуляции данными о жертвах пандемии коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал CBS Miami, в мае ученого уволили из местного министерства здравоохранения после того, как она заявила, что власти штата занижают количество случаев заражения коронавирусом и жертв пандемии.

В ноябре против Джонс было начато расследование в связи с несанкционированным проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск и нашли доказательства виновности женщины.

Джонс добровольно сдалась полиции после того, как власти выдали ордер на ее арест. Ранее она заявила в Twitter, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых, которые знают правду и говорят о ней".

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