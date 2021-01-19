Какой будет погода в Казахстане 19 января

Под влиянием циклона на большей части страны ожидается снег.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 января, сообщает zakon.kz.

Под влиянием Южно-Каспийского циклона на большей части страны ожидается снег, на юге, юго-западе – осадки (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, низовая метель, на юге, юго-западе – гололед, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер. РГП "Казгидромет"

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, днем порывы 30 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области утром и днем – порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Костанайской, Западно-Казахстанской областях – низовая метель, в Атырауской, днем в Кызылординской области – гололед.

В Мангистауской области местами ожидается гололед, ночью и утром – туман.

В Актюбинской области местами ночью – туман, днем – гололед.

В Карагандинской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -15°, облачно.

Прогноз погоды на 19 января.

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