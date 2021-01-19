Названы главные правила, которых следует придерживаться при общении в Сети

По словам эксперта, многое зависит от того, с кем мы общаемся.

Как не попасть впросак при общении в Сети, передает zakon.kz.

О правилах общения в Интернете рассказала радио Sputnik автор книги и Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова.

По ее мнению, избегать обозначений, слов и символов, которые могут быть двояко истолкованы, и не экономить на словах вежливости – это главные правила, которых следует придерживаться при общении в Сети.

Например, если мы отправляем смайлик сложенные руки, ладошки – для кого-то это будет "спасибо" или "пожалуйста", а для иностранцев это чаще всего означает "дай пять". Также лучше избегать различных сокращений. Например, "спс" для нас – быстрая форма написать "спасибо", для другого человека это будет знаком неуважения, недостаточной признательности, экономии на словах вежливости. автор книги и Telegram-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова

По ее словам, следует также отказаться от использования слов и выражений типа "Доброго времени суток", за которыми закрепилась негативная репутация.

Фраза "Доброго времени суток" считается устаревшим офисным сленгом начала 2000-х, ее стоит избегать. Или выражение "Я вас услышал", когда хотим выразить несогласие, может восприниматься как негативный комментарий, как будто мы хотим проигнорировать человека. Негативная репутация закрепилась за выражением "Приносим извинения за доставленные неудобства". Это шаблонная фраза, которая не выражает наше искреннее сочувствие или сожаление, а всего лишь является ритуальной формой, чтобы избавиться от собеседника. Важно прислушиваться к реакции, которую мы получаем на наши реплики, - сказала собеседница.

Среди раздражающих факторов она назвала также сообщения, написанные целиком заглавными буквами, разбитые на отдельные слова и голосовые сообщения.

Caps Lock многими воспринимается как крик, поэтому отправлять его не рекомендуется. Отправлять сообщение, разбивая его на отдельные слова, тоже не рекомендуется – таким образом мы заставляем собеседника прилипнуть к телефону и ждать, пока от нас полностью дойдет сообщение. С голосовыми сообщениями нужно быть крайне осторожными, потому что многих людей они раздражают. Отправлять их нужно только с позволения собеседника, - считает Ольга Лукинова.

По словам эксперта, многое зависит от того, с кем мы общаемся. Например, если начальник и подчиненный общаются в мессенджере, это не означает, что можно отправлять гифки и смайлики, если между ними существует строгая субординация.

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