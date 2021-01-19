Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 170 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР–теста на 18 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них:

в городе Алматы – 20 523 (+79), в городе Нур–Султан – 20 144(+124), в ВКО – 19 595 (+47), в Атырауской области – 15 030 (+78), в Карагандинской области – 12 848 (+66), в Павлодарской области – 10 723 (+150), в ЗКО – 9 985 (+50), в СКО – 9 633 (+71), в Костанайской области – 8743 (+72), в Акмолинской области – 8450 (+109), в Алматинской области – 8285 (+93), в городе Шымкент – 5733 (+7), в Жамбылской области – 5296 (+25), в Мангистауской области – 3888 (+2), в Туркестанской области – 3906 (+17), в Актюбинской области – 3823 (+4), в Кызылординской области – 3493 (+5). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 144, в городе Алматы - 167, в Акмолинской области - 8, в Актюбинской области - 22, в Алматинской области - 24, в Атырауской области - 135, в ВКО - 8, в Жамбылской области - 35, в ЗКО - 36, в Карагандинской области - 44, в Костанайской области - 73, в Мангистауской области - 5, в Павлодарской области - 129, в СКО - 91, в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровели – 154 449 человек от COVID-19.

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