Раскрыта тайна "вечной молодости"

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Каждое утро британка пользуется бюджетным уходовым кремом для лица. Она утверждает, что пробовала дорогостоящие средства, но не почувствовала разницы. Перед сном она наносит на тело масло и делает расслабляющий массаж.
Моложавая жительница Лондона Джо Хупер раскрыла тайну "вечной молодости", передает zakon.kz.
Как сообщает Daily Mail, 55-летняя мать троих детей рассказала, как ей удается держать себя в тонусе.
По ее словам, до 17 лет она занималась балетом, а пять лет назад начала ходить в спортзал на тренировки, которые сочетают в себе элементы из балета, функционально-силовой тренинг, пилатес и йогу.
Это веселее и прекрасно подкачивает мышцы кора и ягодиц, - отметила она.
Отмечается, что каждое утро британка пользуется бюджетным уходовым кремом для лица. Она утверждает, что пробовала дорогостоящие средства, но не почувствовала разницы. Перед сном она наносит на тело масло и делает расслабляющий массаж.
По мнению Хупер, на состояние кожи больше влияет не косметика, а образ жизни в целом.
Она утверждает, что не вкалывает ботокс и предпочитает легкий, естественный макияж. Как правило, она пользуется только праймером и тушью для ресниц.
По словам британки, эти привычки помогают ей сохранять молодость.
Фото: @Johooper5
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