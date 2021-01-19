Девять человек умерли от COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ в РК за сутки

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 24 894 человек (13 226 КВИ+ и 11 668 КВИ-).

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 января, сообщает zakon.kz.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 24 894 человек (13 226 КВИ+ и 11 668 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 485 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 409.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 312 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 61;

• на аппарате ИВЛ – 49.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 17 января зарегистрированы 18 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 43 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 46 866, случаев с летальным исходом – 542, всего выздоровели – 34 656 человек.

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