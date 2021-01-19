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Новые министры принесли присягу в Правительстве

Фото: vrk.news 19 января 2021, 09:11

Верно служить и укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе - министры.

Вступившие в должность новые министры принесли присягу в Правительстве, передает корреспондент zakon.kz.

18 января на должность министра национальной экономики был назначен Асет Иргалиев.

Новым министром труда и социальной защиты населения стал Серик Шапкенов.

Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей страны - Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить и укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь, - озвучили новые министры.

Аскар Мамин поздравил министров с назначением.

В структуре Правительства произошли некоторые изменения. Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел. Указом главы государства назначены два новых члена правительства. Министром национальной экономики назначен Асет Иргалиев, министром труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов. Надеемся, что они справятся с возложенными на них серьезными задачами. Поздравляю всех новых министров с назначением, - отметил Мамин.

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