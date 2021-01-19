Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане ждут в марте

При оптимистичном сценарии введение жестких карантинных мер не планируется.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил прогноз по возможному пику заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тысяч в сутки. Максимальная занятость коечного фонда может достичь 24 тысяч коек. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется, - сказал Цой.

При этом он добавил, что при реалистичном и пессимистичном сценариях, ежедневная регистрация может достигнуть до 6 тысяч и 9 тысяч соответственно, а занятость коечного фонда до 45 тысяч коек.

То есть не превысит 52 тысяч коек, доступных для больных КВИ, но приведет к необходимости введения жестких карантинных мер во избежание перегрузки здравоохранения, - уточнил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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