Массовая вакцинация населения в Казахстане начнется 1 февраля

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел первое заседание Правительства в обновленном составе.

На первом заседании обновленного правительства рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает zakon.kz.

Как сообщает сайт primeminister.kz, с докладами выступили министры здравоохранения Алексей Цой, внутренних дел — Ерлан Тургумбаев, информации и общественного развития — Аида Балаева, акимы города Нур-Султан Алтай Кульгинов, Павлодарской области — Абылкаир Скаков, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев, Костанайской области — Архимед Мухамбетов, Атырауской области — Махамбет Досмухамбетов.

Как отмечалось, к настоящему времени в "красной зоне" по темпам распространения Covid-19 находятся 6 регионов РК: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой зоне" — Западно-Казахстанская, Алматинская и Карагандинская области. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных коек — 32%, реанимационных — 23%.

Отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний (предварительная эффективность – 96%). Проводится аттестация качества вакцины "Спутник V". Ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

На сегодня самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения. А. Мамин.

Глава Правительства поручил министерству здравоохранения совместно с акиматами с 1 февраля обеспечить готовность медицинских организаций к началу массовой вакцинации "Спутник V" населения.

Премьер-министр также дал поручение акимам регионов подготовить план превентивных мер ограничения на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, обеспечить строгое соблюдение населением и субъектами бизнеса установленных санитарных норм, в недельный срок провести ревизию запасов средств индивидуальной защиты и антиковидных лекарств в инфекционных стационарах и организациях первичной медико-санитарной помощи. Министерству внутренних дел совместно с акиматами поручено усилить работу мониторинговых групп, совместно с Министерством информации — усилить разъяснительную работу.

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