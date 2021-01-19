В Шымкенте выявили ОПГ, обналичившую миллиарды тенге

Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудники Департамента экономических расследований по Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу выявили факт незаконной деятельности ОПГ в составе восьми лиц, занимавшихся выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, с обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение, передает zakon.kz.

В ходе следствия было установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 млрд тенге.

Уголовное дело по ст. 28 ч.3, 216 ч.3 (выписка фиктивных счетов-фактур), 262 ч.1 и ч.2 (организация организованных преступных групп), 241 (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), 24 ч.3, 190 ч.3 (мошенничество) п.1) УК РК в отношении членов ОПГ направлено в суд.

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