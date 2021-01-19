Мужчина похоронил 16 родственников после поминок в Мексике

У меня не было времени даже поплакать.

В Мексике мужчина потерял 16 родственников после поминок, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, в 2020 году дальний родственник мужчины скончался от COVID-19.

Большая часть семьи отправилась на поминки. После чего многие из них также заразились коронавирусом. Позднее мужчина потерял мать и деда. Также умерли его дяди, тети и двоюродные братья и сестры.

У меня не было времени даже поплакать, я был будто оцепенелый. Вирус сровнял с землей, покончил почти со всей моей семьей. Они болели и умирали, — рассказал Хосе Мартин.

По его словам, отец все еще болен COVID-19, а сестра уже выздоровела.

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