Она лжет - ответ дочери на обвинения матери в избиении в Шымкенте

Это все клевета.

В истории с избиением пожилой женщины в Шымкенте появляются новые подробности, сообщает zakon.kz.

По словам самой бабушки, родные дети сломали ей руку и жестоко избили. Таким образом старушку якобы хотели выжить из собственного дома.

Они в четвертый раз ко мне пришли. До этого они меня не избивали. Но они унижали меня всячески, - отметила Алтынкуль Аскарова, бабушка.

На родственников 71-летняя пенсионерка заявила в полицию. Стражи порядка уже завели уголовное дело.

Но дочери пострадавшей уверяют, они не поднимали руку на родную мать.

Это все клевета. Она лжет. Это наша сестра Загипа настраивает ее так. Никто ее не трогал. Нас четверых из дома Загипа и выгнала. Мы тогда молча ушли. А в тот день когда мы пришли, она не пускала нас. В это время они вдвоем стояли у двери и возможно ей зажало руку. Мы не знаем. Мы ушли потом, - уточнила Багила, дочь пенсионерки.

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