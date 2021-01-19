Названы главные причины возникновения рака

Онкологические заболевания провоцируют канцерогены.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об основных причинах развития рака в эфире телеканала "Россия 1", сообщает zakon.kz.

Онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самым большим из них является табачный дым.

Это 40 процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Мясников

Продукты с повышенным содержанием канцерогенов

- шпроты и пережаренное растительное масло;

- соль "официально признана канцерогеном для рака желудка";

- колбасы, бекон, сосиски, сардельки вызывают рак многих органов;

- алкогольные напитки могут провоцировать рак груди;

- канцерогены содержатся в строительных материалах, таких как радон, свинец и различные разновидности лака.

К факторам развития рака относятся отсутствие физической активности, а также инфекции.

По словам врача, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка.

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