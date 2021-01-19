Казахстанцев пугают страшными побочными эффектами вакцины "Спутник V"

Нет никаких фактов, которые подтвердили бы достоверность этой информации.

Казахстанцы пересылают друг другу сообщения о побочных эффектах вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

На фото "последствий", как ни странно, гангрена, псориаз и различные язвы. Это сообщение — фейк, - говорится в сообщении stopfake.kz.

О таких эффектах рассказал некий 17-летний студент Российского университета им. Пирогова. По его словам, ему дали некую жидкость и велели смешивать ее с кровью животных и людей.

Во-первых, о сотрудничестве университета с центром не сказано ни на сайте самого вуза, ни на платформе НИЦ. Во-вторых, все фото, прикрепленные к "разоблачительному" материалу, можно без труда найти в открытом доступе. На снимках изображены гангрена , трофическая язва, крупные прыщи и каплевидный псориаз. В-третьих, в отчете о клинических испытаниях вакцины "Спутник V" о подобных нежелательных эффектах не сказано ничего. Напротив, испытания доказывают эффективность и безопасность препарата. В-четвертых, еще в октябре 2020 года создатели "Спутника V" сообщили, что у 85% участников клинических испытаний побочных эффектов не наблюдалось вовсе. У оставшихся 15% зарегистрировали повышенную температуру, боль и припухлость в месте инъекции, головную боль и ломоту в мышцах. Более серьезных нежелательных последствий ни у кого из участников испытаний не возникло, - отмечают эксперты.

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