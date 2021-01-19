Актер из "Ангела в тюбетейке" скончался от коронавируса

Ему было 85 лет.

На 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актёр Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме "Ангел в тюбетейке" и во многих других картинах, передает zakon.kz.

Дочь Сурия Раинбекова сообщила представителям киностудии "Казахфильм" о том, что причиной смерти актёра стал коронавирус.

Похороны Алимгазы Райнбекова состоятся завтра в селе Мамбет Коксуйского района Алматинской области.

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