Появились новые подробности дела о крушении Bek Air

В незаконной купле-продаже земли вблизи взлетной полосы обвиняются шесть человек.

В незаконной купле-продаже земли вблизи взлетной полосы, где возвели дом, в который врезался лайнер, обвиняются шесть человек, сообщает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, одна из них - женщина, которая находится в СИЗО более 10 месяцев. Остальные фигуранты под домашним арестом.

Риелтор Нурайым Алданиш почти год сидит в СИЗО. Родные переживают за ее психическое и физическое состояние. Адвокат ходатайствовал о переводе своей клиентки под домашний арест, но запрос был отклонен.

Судебный процесс специально затягивается и переносится. Сколько ее еще там будут держать. За 3 три дня до суда ей дали ознакомится с иском. В деле 4000 страниц. Нурайым не может прочитать и проанализировать столько информации за 3 дня, - заявила сестра подсудимой Алия Алданиш.

На очередном судебном процессе присутствовали несколько представителей областного акимата.

Когда эта земля поменяла свое назначение, она стала сельскохозяйственной. Строить там дом не разрешено. Местные жители самовольно нарушили закон и отстроили целый коттеджный городок, - отметил руководитель отдела Управления земельных отношений областного акимата Кайрат Кыдырбаев.

Самолет "Фоккер-100" столкнулся с недостроенным домом при взлете с Алматинского аэропорта 27 декабря 2019 года. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек.

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