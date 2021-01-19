В Уральске вводятся ограничения на работу госорганов

Постановление вступает в законную силу с 21 января 2021 года.

И.о. главного государственного санитарного врача Уральска подписал постановление от 19 января 2021 года "Об усилении ограничительных мер на территории города Уральск Западно- Казахстанской области", передает zakon.kz.

В частности, запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, концертов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Приостановлена деятельность всех развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, бильярдные, боулинг, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Вместе с тем введено ограничение по времени и режиму работы:

перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора численностью 15 и более, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; на «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме. организацию работы Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0; религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением санэпидтребований. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других); непродовольственные и продовольственные крытые рынки при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением санэпидтребований, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан; непродовольственные и продовольственные рынки (вне зданий) при соблюдении заполняемости не более 20% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, с соблюдением санэпидтребований, с приостановлением работы в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан; торговые дома и центры (павильоны, бутики), непродовольственные магазины (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя). Приостановить деятельность торговых домов и центров (павильоны, бутики) в воскресные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, салонов красоты, химчисток расположенных в них; объектам общественного питания - график работы с 9:00 до 20.00 часов, (заполняемость не более 50%, не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, без проведения коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий) с соблюдением санэпидтребований; объекты общественного питания осуществляющие деятельность путем доставки и на вынос – график работы с 9:00 до 23:00 часов с соблюдением санэпидтребований.

В то же время разрешена деятельность фудкортов только на доставку и на вынос, с соблюдением санэпидтребований.

Постановление вступает в законную силу с 21 января 2021 года.

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