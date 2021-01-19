Как в Казахстане планируют восстановить сферу туризма

Планируют создать более 170 тысяч рабочих мест.

В период пандемии туристическая сфера Казахстана оказалась в тяжелом положении, сообщает zakon.kz.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о мерах по выходу из этой ситуации.

По ее словам, на пятилетний период были разработаны нормы для стимулирования отрасли.

До 2025 года планируется:

- возмещение затрат частного бизнеса при строительстве туристских объектов и объектов придорожного сервиса - до 10% от суммы инвестиций;

- возмещение 25% затрат по приобретению горнолыжного оборудования и транспортных средств туристского класса;

- субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста в размере 15 000 тенге;

- возмещение 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам;

- субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге.

За счет реализации данных мер планируется получение мультипликативного эффекта за 5 лет в виде привлечения в экономику 180 млрд тенге дополнительных доходов в бюджет, создания более 170 тыс. рабочих мест и реализации не менее 1000 проектов, - добавила министр.

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