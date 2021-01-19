Полицейские устроили погоню за всадниками в Усть-Каменогорске

Со всадниками провели профилактическую беседу.

В одном из районов Усть-Каменогорска полицейские преследовали всадников и пытались остановить их при помощи служебных машин, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано в Instagram.

В областном департаменте полиции ВКО прокомментировали видеоролик.

16 января около 16:30 в дежурную часть Левобережного отдела полиции поступило сообщение из Центра оперативного управления о том, что четверо мужчин верхом на лошадях следуют по проспекту Сатпаева. Эти люди были установлены, с ними провели профилактическую беседу, чтобы не создавали помехи для движения автотранспорта, — сообщили в ДП ВКО.

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