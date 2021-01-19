Нет денег и холодильников. Кыргызстан отказывается от вакцины Pfizer

Чтобы поставить холодильники хотя бы в крупные города, областные центры, нужно 2 миллиона долларов.

Из-за финансовых сложностей Кыргызстан отказывается от американской вакцины против коронавируса компании Pfizer, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По информации Sputnik, Кыргызстану предложили на рассмотрение вакцину Pfizer и как члену Глобального альянса по вакцинам передали бы 1,2 миллиона доз.

Из восьми имеющихся в списке COVAX вакцин нам дали на рассмотрение Pfizer. Но мы переговорим с альянсом о возможности предоставить другой препарат. Нет, Pfizer — хорошая вакцина, но, чтобы привезти ее в Кыргызстан и доставить населению, нужны холодильники, обеспечивающие температуру хранения в –70 градусов. Таких у нас нет. Мы обратились в Министерство финансов, но денег тоже нет. Чтобы поставить холодильники хотя бы в крупные города, областные центры, нужно 2 миллиона долларов, — пояснил Бейшеналиев.

Он также заявил, что "для возвращения Кыргызстана к нормальной жизни нужно провести вакцинацию населения".

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