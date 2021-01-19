Новый штамм коронавируса в китайском мороженом: Разоблачение фейка

Причин для беспокойства нет.

В Telegram-каналах казахстанцы делятся новостью о том, что новый штамм коронавируса обнаружили в партии мороженого в муниципалитете Тяньцзинь в Китае. Портал stopfake.kz объяснил, почему эта информация, а также новости о COVID-21 - неправда, передает zakon.kz.

В пересылаемом сообщении сказано, что мороженое, в котором обнаружился вирус, взяли в продуктовом магазине. Причем проверили всего три рожка. После обнаружения в них COVID-21 все продуктовые магазины на улице, в которых обнаружили инфицированное лакомство, закрыли на неопределенный срок.

Вероятнее всего, фейковое сообщение базируется на новости о том, что в партии мороженого в Китае действительно нашли коронавирус. Но не новый штамм, а SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Стивен Гриффин, вирусолог из Университета Лидса, склонен считать, что это разовый случай. Его причиной, вероятно, стал контакт зараженного с сырьем, из которого производят мороженое.

Всю партию десертов изъяли и изолировали. Покупателей сейчас ищут, чтобы установить возможные случаи заражения. О закрытии продуктовых магазинов не сообщалось.

Таким образом, сообщения о новом штамме коронавируса, вызывающего болезнь COVID-21, – фейк.

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