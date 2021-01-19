Изменен перечень приоритетных видов деятельности в специальных экономических зонах РК

Изменения вступят в силу с 29 января.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 12 января 2021 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, передает zakon.kz.

В частности, приоритетными видами деятельности определены:

Специальная экономическая зона "Морпорт Актау":

производство бытовых электрических приборов; производство кожаной и относящейся к ней продукции; производство продуктов химической промышленности; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования; производство нефтехимической продукции; производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; производство электромоторов, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры; производство электропроводки и электропроводных приборов; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; строительство и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса "AKTAU RESORT HOTEL" в соответствии с проектно-сметной документацией; обработка данных, размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов; аквакультура.

Специальная экономическая зона "Парк инновационных технологий":

проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов); услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров); создание новых информационных технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи, электроники, приборостроения, возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и природопользования, создания и применения новых материалов, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа при наличии заключения, выданного уполномоченным органом в области науки, о проведении таких работ; производство машин для обработки текстов, копировально-множительного оборудования, адресовальных машин, калькуляторов, кассовых аппаратов, маркировальных машин, билетно-кассовых машин, производство других офисных машин и оборудования, электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации; производство электро- и радиоэлементов, передающей аппаратуры, аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения; проектирование, разработка, внедрение и производство электронных, измерительных, оптических, осветительных приборов; образовательная деятельность в сфере инновационных технологий по перечню специальностей, определенных Правительством Республики Казахстан; проектирование, разработка, внедрение и производство новых материалов (в том числе опытных образцов); производство бытовых электрических приборов: холодильники, морозильники, машины стиральные; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы (клиники); медицинская, научно-исследовательская и образовательная деятельность оказываемая в рамках университетской больницы (клиники); складирование и хранение грузов; транспортная обработка грузов; прочая вспомогательная транспортная деятельность; производство нетканых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки; производство основных фармацевтических продуктов; производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов; производство резиновых санитарно-гигиенических и медицинских изделий; производство электроизмерительных приборов; производство приборов для физических исследований; производство медико-хирургических инструментов; производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования; производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования; производство прочих тканей; производство спецодежды; производство электроэнергии солнечными электростанциями.

При этом указывается, что для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2028 года для следующих видов деятельности:

проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов); услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

Специальная экономическая зона "Оңтүстік":

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочих вязаных и трикотажных изделий; производство одежды, кроме одежды из меха и кожи; прядильное, ткацкое и отделочное производство; производство нетканых изделий, кроме одежды; производство ковров и ковровых изделий; производство древесной массы и целлюлозы; производство бумаги и картона; производство кожаной продукции, за исключением дубления и выделки кожи, выделки и окрашивания меха; производство писчебумажных изделий; строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации; производство кокса и продуктов нефтепереработки; производство продуктов химической промышленности; литье чугуна; литье стали; производство строительных металлических конструкций и их частей (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ"); производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ"); основные технологические процессы машиностроения; производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры (используется для изготовления блочно-модульных решений "под ключ" или поставляется в комплекте с насосами и компрессорами); производство прочих насосов и компрессоров; производство прочих кранов, клапанов и вентилей.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (18 января).

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