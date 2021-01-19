Елбасы выразил соболезнования семье актера Райнбекова

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Его яркий образ навсегда запомнится публике.
Елбасы выразил соболезнования родным актера Алимгазы Райнбекова, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Айдос Укибай, пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева в twitter.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования близким известного актера Райнбекова в связи с его смертью. Он был талантливым человеком, оставившим неизгладимый след в отечественном кинематографе. Елбасы выразил уверенность, что его яркий образ навсегда запомнится публике, - говорится в сообщении.
От коронавируса на 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актер Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме "Ангел в тюбетейке" и во многих других картинах.
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