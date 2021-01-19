Дело об убийстве младенца в Атырау. Судье понадобилась помощь конвойных

У подсудимых и адвокатов есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор.

Оглашение приговора по "делу о мертвом ребенке" сопровождалось эмоциональной реакцией подсудимых и их родственников, сообщает zakon.kz.

По информации издания Ак Жайык, услышав свой срок (16 лет лишения свободы), акушер-гинеколог Аскар Каиржан с криком "Я не согласен!" стал бить руками в стекло кабины для подсудимых, после чего судья Гульмира Даулетова попросила конвойных вывести его из зала.

Услышав приговор Куанышу Нысанбаеву (18 лет), его супруга стала кричать, что судья работает на антикоррупционную службу и в грубых словах выразила свое к судье отношение. Судебный пристав вывел женщину из зала под ее крик "Что она слушала все эти семь месяцев?!".

Судья спросила у подсудимых, понятен ли им приговор. Нысанбаев сказал, что "ничего не понятно" и стал кричать, что справедливого разбирательства не было, и "почему здесь нет Алимбаевой (дежурный врач-неонатолог – А. С.), она первая осмотрела ребенка!".

Кончилось тем, что конвой тоже вывел его из зала.

Акушерка Жамиля Кулбатырова (ее приговорили к 15 годам) в свою очередь сказала, что не согласна с приговором.

Я делала то, что сказали врачи, я ни в чем не виновата! – срывающимся голосом кричала Кулбатырова.

Судья довела процедуру оглашения приговора до конца, уведомив, что у подсудимых и адвокатов есть 15 дней, чтобы его обжаловать.

Еще осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала. По версии следствия, главврач и акушер-гинеколог положили в морозильную камеру живого младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача Куаныша Нысанбаева в коррупции.

По этому делу на скамье подсудимых оказались пять медиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!