Метель ожидается в семи областях Казахстана  

Также ожидается гололед.

В семи областях Казахстана 20 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются низовая метель, туман, ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. В Кызылорде ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Уральске ожидаются туман, низовая метель.

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