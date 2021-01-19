Рекордный срок за критику монархии получила жительница Таиланда

Ее приговорили к 43 годам и шести месяцам.

Жительницу Таиланда приговорили к 43 годам и шести месяцам за критику монархии, передает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

Ее признали виновной по 29 пунктам обвинения в нарушении законов страны, которые запрещают клеветать, оскорблять или угрожать монархии. Приговор был оглашен во вторник. Согласно обвинению, женщина рассылала аудиосообщения с критикой в Facebook и Youtube.

Изначально суд дал ей срок в 87 лет, затем его сократили вдвое, так как женщина признала себя виновной.

Первоначально женщина отрицала эти обвинения и содержалась в тюрьме с января 2015 по ноябрь 2018 года. Ее арестовали после всего за один год до выхода на пенсию. Ранее женщина работала на государственной службе в течение 40 лет. Вынесенный приговор означает потерю пенсии.

Выступая вне суда, женщина заявила журналистам, что признала себя виновной, когда ее дело было передано из военного суда в уголовный. Она надеялась на снисхождение, так как только "делилась записью".

Я думала, что это ничего не значит. Было так много людей, которые делились контентом и слушали его. Автор контента занимался этим в течение стольких лет. Поэтому я действительно не думала об этом и была слишком уверена и недостаточно осторожна, - сказала она.

По информации The New York Times, в течение последнего года в стране росли антимонархические настроения. С ноября 2020 года были арестованы и обвинены 50 человек.

Вердикт суда над женщиной шокирует и посылает сигнал о том, что критика монархии не только не будет терпима, но и сурово наказана. Можно видеть, что тайские власти используют судебное преследование в качестве последней меры в ответ на возглавляемое молодежью движение, которое стремится ограничить полномочия короля и удержать его в рамках конституционного правления, - сказал старший научный сотрудник правозащитной группы Human Right Watch Сунай Фазук.

Предыдущий рекордный срок был вынесен в 2017 году. Мужчину отправили за решетку на 35 лет за посты в соцсетях о монархии. Суд признал их клеветническими.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!