Очередных "жриц любви" задержали в ЖК "Асыл Арман"

Был проведен рейд по выявлению женщин "легкого поведения".

В Алматинской области в двух квартирах в жилом комплексе задержаны путаны, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области, 18 января был проведен рейд по выявлению женщин "легкого поведения". Его провели из-за сообщений неравнодушных жителей комплекса "Асыл Арман".

Было установлено, что в двух квартирах проживали три путаны в возрасте 27, 32 и 33 лет, оказывающие за плату интимные услуги. В отношении представительниц древней профессии, являющихся уроженками Туркестанской и Алматинской областей, составлены административные протоколы по статьям 449, 492 КоАП РК, - отметили в ДП.

Кроме того, хозяева квартир, в которых проживали задержанные, привлечены к административной ответственности по статье 493 части 5 КоАП РК.

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