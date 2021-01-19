Токаев выразил соболезнования семье Райнбекова

Он направил телеграмму.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье актера Алимгазы Райнбекова, который скончался от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента, Берик Уали.

Первый Президент Казахстана также направил телеграмму семье актера.

На 86-ом году жизни умер советский и казахстанский актер Алимгазы Райнбеков, сыгравший главную роль в фильме "Ангел в тюбетейке" и во многих других картинах.

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