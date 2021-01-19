Мамин доложил Токаеву об эпидситуации в Казахстане

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Глава государства принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

Аскар Мамин отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Глава Правительства сообщил Президенту о вакцинах против коронавируса. В настоящее время отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний, предварительная эффективность препарата составляет 96 %. Проводится аттестация качества вакцины "Спутник V", а также ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

Премьер-министр доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию Правительства, на котором под председательством Главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период.

Обсуждены меры по восстановлению экономического роста, привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Президент был также проинформирован о темпах развития жилищного строительства. По итогам 2020 года ввод жилья увеличился на 16,8%, составив 15,3 млн квадратных метра. Особое внимание уделено увеличению объемов строительства доступного жилья, привлечению частных инвестиций в жилищное строительство и развитию рынка арендного жилья.

По поручению Главы государства Правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов – на 25 %, 215 тысячам медработников – до 30 %, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты – до 50 %.

Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов – на 25%, 247 тысячам медработников – на 30 %, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45 %.

В заключение встречи Глава государства поставил перед Правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.

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