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Мамин доложил Токаеву о ходе подготовки к предстоящему расширенному заседанию Правительства.
26 января состоится расширенное заседание Правительства, сообщает zakon.kz.
Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию Правительства, на котором под председательством главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период.
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