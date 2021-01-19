Мамин доложил Токаеву о ходе подготовки к предстоящему расширенному заседанию Правительства.

26 января состоится расширенное заседание Правительства, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию Правительства, на котором под председательством главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период.

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