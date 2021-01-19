Президенты Турции, Узбекистана, Азербайджана и Хорватии поздравили Елбасы по случаю победы Nur Otan

Теплые слова поздравлений и пожеланий содержатся также в письмах Премьер-Министра Венгрии и бывшего Президента Республики Хорватия.

Письма и телеграммы в адрес Нурсултана Назарбаева по случаю победы партии Nur Otan на выборах в Мажилис Парламента, сообщает zakon.kz.

В своей телеграмме Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган от имени всего народа Турции поздравил Елбасы с победой партии Nur Otan на парламентских выборах и пожелал процветания братскому народу Казахстана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что результаты прошедших выборов еще раз продемонстрировали, что партия Nur Otan пользуется неизменной поддержкой народа Казахстана и является ведущей политической силой страны.

Уверен, что Парламент в новом составе будет служить повышению благосостояния народа дружественного Казахстана, устойчивому продолжению масштабных реформ и созидательной работе, а также укреплению престижа и имиджа Вашей страны на международной арене. Шавкат Мирзиеев

В письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева подчеркивается тесная связь развития Казахстана с деятельностью партии Nur Otan.

Со дня своего основания партия с честью служила государству и народу Казахстана. Победа руководимой Вами партии означает высокую оценку общенациональной политики и многоплановой деятельности, которую Вы проводите во благо процветания Казахстана, и ярко свидетельствует о вере и доверии народа к Вам. Ильхам Алиев

Поздравительная телеграмма также поступила от Президента Сербии Александра Вучича.

Искренне поздравляю Вас с победой Вашей партии на парламентских выборах. Убежден, что большая поддержка граждан Казахстана является подтверждением того, что Казахстан находится на правильном пути – пути развития и процветания. Александр Вучич

Теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес Елбасы содержатся также в письмах Премьер-Министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего Президента Республики Хорватия Степана Месича.

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