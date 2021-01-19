Письмо о заложенной бомбе прислали в школу в Актюбинской области: эвакуировали 600 человек

Информация о взрывном устройстве поступила на электронный адрес учебного заведения.

Актюбинской области, на электронный адрес школы-гимназии №51 поступило сообщение о том, что в школе заложена бомба, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

На место незамедлительно выехали все экстренные службы, организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала. Всего эвакуировано более 600 человек. Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания на предмет выявления взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование. пресс-служба департамента полиции

Полицейские проводят оперативные мероприятия для того, чтобы установить и задержать подозреваемых в распространении ложной информации.

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