Токаев дал ряд поручений председателю Агентства по делам госслужбы

Президенту рассказали о ходе цифровизации государственной службы.

Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву был представлен подробный отчет об основных итогах деятельности Агентства в 2020 году, сообщает zakon.kz.

Анар Жаилганова проинформировала Главу государства о результатах работы ведомства в части совершенствования процедур поступления на госслужбу, профессионализации политической службы, мотивации и развития персонала, работы с Президентским молодежным кадровым резервом, а также изменений организационной культуры госслужбы.

Кроме того, Президенту рассказали о ходе цифровизации государственной службы, в том числе о расширении интеграции системы "Е-қызмет" и ходе разработки системы "i-Qyzmet".

Главе государства также доложили о переформатировании работы ведомства. В частности, по информации Анар Жаилгановой, штат Агентства в 2020 году был оптимизирован на 10%, а до конца февраля текущего года дополнительно будет оптимизирован еще на 15 %.

Отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы, Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства поручение обеспечить контроль прозрачности и эффективности процесса сокращения госслужащих на центральном и местном уровнях. Глава государства также дал указание активизировать деятельность ведомства в рамках подготовки и реализации Концепции государственного управления.

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