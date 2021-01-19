Путин окунулся в прорубь: опубликованы кадры крещенского купания

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Кремль опубликовал кадры крещенского купания Путина.
Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях-2021, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Путин окунулся в прорубь в Подмосковье утром 19 января.
Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне.
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