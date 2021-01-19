Путин окунулся в прорубь: опубликованы кадры крещенского купания

Кремль опубликовал кадры крещенского купания Путина.

Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях-2021, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Путин окунулся в прорубь в Подмосковье утром 19 января.

Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!