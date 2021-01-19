У должника по алиментам забрали дом в Костанайской области

Задолженность определена в сумме 1 826 227 тенге.

В Костанайской области городе Рудном продан дом в счет погашения долга по алиментам, сообщает zakon.kz.

ЧСИ Александром Кожамуратовым проделана отличная работа по взысканию задолженности по алиментам. Так, 03.09.2019 года возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Задолженность определена в сумме 1 826 227 тенге за период с 01.09.2017 года по 01.01.2021 года.

Определением суда города Рудного от 12.12.2019 года был изменен способ и порядок исполнения решения суда путем обращения взыскания на жилой дом в городе Рудном, который находился в собственности должник. руководитель Региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова

По результатам принудительной реализации арестованного недвижимого имущества, которое состоялось 13.01.2021 года дом продан на электронном аукционе за 2.039.400 тенге.Соответственно долг по алиментам погашен в полном объеме.

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