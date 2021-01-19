Токаев принял Есимова

Президент дал председателю правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" ряд конкретных поручений.

Президент принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предварительных итогах работы ФНБ "Самрук-Казына" за 2020 год.

Несмотря на глобальные кризисные явления и пандемию, холдинг успешно справился со своей функцией в прошлом году, компании фонда сумели закончить год без масштабных сокращений персонала. Рост активов компаний Фонда составил 800 млрд тенге.

Ахметжан Есимов сообщил, что за минувшие 3 года ФНБ "Самрук-Казына" в счет погашения займов перечислил в Национальный фонд 554 млрд тенге. Выгоды от цифровой трансформации бизнес-процессов компаний холдинга составили 171 млрд тенге.

Глава государства также был проинформирован о проводимой масштабной работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. Экономия по закупкам по итогам 2018-2020 годов составила 410 млрд тенге.

В результате проводимой работы международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитный рейтинг "Самрук–Казына" на уровле BB+/B "Стабильный".

Ахметжан Есимов также рассказал, что национальная компания "КазМунайГаз", несмотря на значительное снижение цен на нефть и ограничения OPEC+, сохранила положительные финансовые рейтинги. АО "НК "Казахстан Темир Жолы" впервые за последние 6 лет закончила год с положительным финансовым результатом. Рыночная стоимость АО "НК "Казатомпром" с момента выхода на IPO (2018 год) увеличилась с 2,1 млрд до 5,1 млрд долларов США. Из "красной" в "зеленую" зону финансовой устойчивости перешло АО "Самрук-Энерго", долги компании снизились на 100 млрд тенге.

По итогам встречи Президент дал председателю правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" ряд конкретных поручений.

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