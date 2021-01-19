Асет Турысов назначен вице-министром цифрового развития

Ранее он занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

Постановлением Правительства РК Турысов Асет Нурланович назначается на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Турысов Асет родился в 1987 году.

В 2009 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2017 году — Университет Нархоз.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО "Казахтелеком". В 2010-2011 гг. — инженер электросвязи АО "Казахтелеком".

В 2011-2012 гг. — и.о. эксперта управления развития и защиты "электронного правительства" Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК.

В 2012-2014 гг. — эксперт, главный эксперт по формированию новой модели информатизации и анализа проектной документации Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 году — управляющий директор РГП "Центр обслуживания населения".

В 2014-2017 гг. работал в структуре АО "Казпочта".

С января 2018 г. по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

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