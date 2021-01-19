Месси ударил соперника и был дисквалифицирован на несколько матчей

Красная карточка в финале Суперкубка Испании стала первой для 33-летнего аргентинца в составе каталонского клуба.

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

На 119-й минуте Месси нанес удар рукой по затылку нападающему "Атлетика" Асьеру Вильялибре. Эта красная карточка стала первой для 33-летнего Месси в составе каталонцев. Команда из Бильбао стала победителем финальной встречи (3:2) и завоевала Суперкубок Испании, игра состоялась 17 января.

Отмечается, что нарушение Месси могло привести к четырехматчевой дисквалификации.

Аргентинец пропустит гостевой матч 1/16 финала Кубка Испании против "Корнельи" (21 января) и гостевую встречу чемпионата против "Эльче" (24 января). В случае победы "Барселоны" в матче кубка Месси сможет вернуться на поле в игре 1/8 финала турнира 27 января, если "Барселона" уступит, то первым матчем после отбытия дисквалификации для Месси может стать домашняя игра чемпионата против "Атлетика" 31 января.

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