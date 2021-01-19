Землетрясение произошло в 376 км на юг от Алматы

Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.0.

Вечером 19 января в 376 км на юг от города Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

19 января 2021г. в 18:32 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 376 км на юг от Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.6.Магнитуда MPV 4.0.Координаты эпицентра 39.83° с.ш. 77.17° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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