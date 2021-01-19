Иран ввел санкции в отношении Трампа, Помпео и Болтона

Об этом сообщило министерство иностранных дел Исламской Республики.

Иран внес уходящего президента США Дональда Трампа и других американских чиновников в свой санкционный список, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Исламской Республики.

Как следует из заявления официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, помимо Трампа и госсекретаря Майка Помпео, под санкции попали министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и.о министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, в черном списке Тегерана оказались экс-спецпосланник США по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.

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