Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области

Карантинные ограничения вступят в силу с 23 января.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки в регионе главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

Согласно документу в выходные дни в Карагандинской области запретят работу междугородних автобусов. Кроме этого, приостанавливается деятельность в воскресенье: ТРЦ, торговых домов, торговых сетей площадью более 2000 квадратных метров. За исключением продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты, химчисток, находящихся в них. Также приостанавливается работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков, саун, спа-центров, бань, массажных салонов.

В связи с ростом заболеваемости принято решение о введении с 23 января ряда ограничительных мер:

на удаленный режим работы переводятся 60 процентов работников организаций с численностью сотрудников 15 и более человек; сокращается работа ЦОНов и Казпочты с 9.00 до 18.00, клиентов будут принимать по предварительной записи; ограничивается по времени работа объектов общественного питания: в будние, праздничные и выходные дни им разрешено работать с 07.00 до 22.00, при этом заполняемость должна быть не более 50 процентов; деятельность объектов культуры осуществляется при условии заполняемости не более 20 процентов; репетиции на объектах культуры допускаются при условии участия не более 30 человек; кинотеатрам разрешается деятельность с заполнением не более 20 процентов, но не более 30 человек; вводится ограничение на передвижение по населенным пунктам и общественным местам для лиц старше 65 лет.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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