Гражданина Украины оштрафовали в Алматы за курение в самолете

В прошлом году за различные правонарушения в самолетах к административной ответственности привлечены 394 гражданина.

Гражданин Украины во время полета курил электронную сигарету, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, ицидент произошел 17-ого января на борту самолета, летевшего из столицы Украины в Алматы. Представитель авиакомпании, выполнявшей рейс, передал сотрудникам полиции в аэропорту Алматы нарушителя - 33-летнего гражданина Украины.

Сотрудниками полиции в отношении него был составлен административный протокол по части 1-2 статьи 441 КРКоАП (потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП (более 145 тысяч тенге). департамент полиции на транспорте

Отмечается, что в прошлом году за различные правонарушения в самолетах к административной ответственности привлечены 394 гражданина, из них 34 иностранца. Общая сумма наложенных штрафов за административные правонарушения составила свыше 93 миллионов тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!