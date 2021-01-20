150 видов птиц могут исчезнуть в Казахстане из-за боевых действий

Одной из причин вымирания ученые назвали войны на Ближнем Востоке.

150 видов птиц могут исчезнуть в Казахстане. Неутешительные прогнозы сделали отечественные орнитологи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Одной из причин вымирания ученые назвали войны на Ближнем Востоке. Пути миграции перелетных птиц лежат через Сирию. Пернатые просто погибают во время вооруженных конфликтов. Поэтому если раньше в наших краях было разнообразие крылатых. То сейчас редко встретишь даже жаворонка.

Жаворонков не стало, вы даже не услышите жаворонков, только в районе Жидебая, а так в Зайсанской котловине было 11 видов жаворонков. Сейчас степь молчит. ученый-орнитолог Борис Щербаков

Угрозу птицам представляет и ресторанный бизнес. В меню европейских кафе внесли новое блюдо - дичь. Зарубежные гурманы не брезгуют мелкими зябликами и соловьями. Поэтому владельцы общепита отлавливают перелетных на пути миграции.

Многие отлавливаются виды. В Майями было отловлено 20 миллионов птиц мелких для ресторанов и столовых. Вот буквально 5 дней назад показывали миграцию через Европу, соловьи, пеночки, жаворонки, юрковые, ловят сетями, все идет в рестораны, представляете, вылавливают. Вот летит стая 200-500 долетает лишь 20-30 в Африку попадает. ученый-орнитолог Борис Щербаков

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